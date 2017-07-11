Региональных операторов капремонта предлагают обязать хранить собранные с населения средства на банковском депозите — соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. Возможность хранить средства на депозите предусмотрена законом и сейчас, но не является обязательной. По мнению экспертов, подобная идея логична, однако необходимо дополнительно изучить, действительно ли подобный шаг заметно улучшит финансовые возможности фондов капремонта. В Минстрое согласны, что собранные на капремонт средства должны «работать», но полагают, что их стоит сразу направлять на оплату стройматериалов и работ.

Согласно действующей редакции статьи 176 Жилищного кодекса «региональный оператор вправе размещать временно свободные средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора, в российских кредитных организациях». Формулировку предлагается заменить на «обязан размещать временно свободные средства». Как следует из пояснительной записки к законопроекту, предусмотренная законом возможность операторами «практически не используется». «Реализуют право на размещение средств на спецдепозитах менее 10% всех субъектов», — отмечено в пояснительной записке. В документе также указано, что из 85 только 8 региональных операторов разместили средства на депозитных счетах: операторы Астраханской, Воронежской, Омской и Рязанской областей, Красноярского края, Республики Северная Осетия, Ставропольского края и Чеченской Республики.

По мнению автора законопроекта, члена комитета по жилполитике и ЖКХ депутата Госдумы Андрея Палкина, отказ регоператоров от использования разрешенного финансового инструмента создает угрозу обесценивания уже собранных средств. «Отсутствие такого нормативного правового регулирования в условиях финансово-экономического кризиса создает риски обесценивания средств граждан в виде взносов на капитальный ремонт и невыполнения в дальнейшем региональных программ капитального ремонта в запланированных объемах», — утверждает он.

Председатель комитета Госдумы по ЖКХ и жилищной политике Галина Хованская сообщила «Известиям», что предложение будет рассмотрено на заседании комитета.

— Текст законопроекта только разослали, теперь его предстоит тщательно изучить, — сказала она.

В Министерстве строительства и ЖКХ считают, что «деньги на счетах регионального оператора априори должны находиться в работе, на эти средства должны проводиться ремонты, это к тому же еще и прямо предписано Жилищным кодексом».

— Сегодня краткосрочные планы реализации региональных программ должны формироваться на весь объем средств, имеющийся на счетах, за исключением средств, обеспечивающих финансовую устойчивость регионального оператора. Таким образом, поскольку основная цель собираемых на капремонт средств — проведение на них непосредственных работ по капремонту, установление обязанности размещать временно свободные средства избыточно, — сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

По мнению первого заместителя председателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ Артема Кирьянова, подобная практика может принести пользу.

— Будем надеяться, что вносящий законопроект депутат глубоко ознакомился с практикой региональных фондов капремонта и тот эффект, о котором он говорит, реален. Если есть недоосвоенные средства, правильно их хранить на депозитах с некоторой доходностью в банках, которые не вызывают сомнений и у которых не будут изъяты лицензии, — отметил он.

По оценке Министерства строительства и ЖКХ, по итогам 2016 года уровень собираемости взносов на капремонт по стране составил 80,5%.