В Санкт-Петербурге 13 июля ожидают прибытие мощей святителя Николая Чудотворца, которые две недели проведут в Александро-Невской лавре. Для людей с ограниченными возможностями к святыне организуют отдельную очередь.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», верующим в очереди будут помогать волонтеры. «Наши священники будут ходить по толпе, раздавать сборники молитв, помогать людям ждать. У нас есть свои способы успокоить людей, чтобы они пришли к мощам не раздраженные», — добавил епископ Кронштадтский Назарий.

Святыня будет доступна в Свято-Троицком соборе для паломников с 7 до 22 часов ежедневно 13–27 июля.

В столичном храме Христа Спасителя мощи Николая Чудотворца находятся с 21 мая, за это время святыне успели поклониться уже более 1,5 млн человек.