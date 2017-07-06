Топ-менеджеры Национальной Медиа Группы стали лауреатами в основных номинациях премии. Генеральный директор НМГ Ольга Паскина получила Гран-при премии «Медиаменеджер России-2017» в категории «За вклад в развитие отрасли».

«Это большая честь для меня и всей команды холдинга — получить сегодня Гран-при. Я горжусь результатами нашего медиахолдинга и работой каждого нашего актива», — сказала Паскина на церемонии вручения премии. Она подчеркнула, что в этом году холдинг рос серьезными темпами, выше рынка.

«Выручка увеличилась более чем на 50%, аудитория наших медиаактивов выросла почти в 1,5 раза. Это говорит о профессионализме всей менеджерской команды», — подчеркнула Паскина.