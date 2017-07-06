Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания сообщил о том, что по требованию телеканала Euronews были арестованы €15 млн.

Средства были внесены на банковские депозиты Европейского вещательного союза как гарантия надлежащего проведения песенного конкурса.

По словам Аласании, это решение можно обжаловать до 11 июля.

Соорганизатор конкурса на Украине Национальная общественная телерадиокомпания ранее обратилась в юридическую фирму из Швейцарии, чтобы выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения процедуры наложения ареста в соответствии со швейцарским законодательством.