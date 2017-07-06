В Калининградской области был обнаружен целый арсенал боеприпасов в подвале детского сада закрытого на ремонт. Как сообщил глава администрации муниципального образования Янтарный Алексей Заливатский, ящик с боеприпасами нашли в подвальном помещении детского сада «Янтарик».

«В ящике насчитали около 150 боевых патронов к стрелковому оружию, 100 взрывателей и пять брикетов, предположительно тротила, весом 200 граммов каждый», — цитирует ТАСС представителя администрации.

На месте работают взрывотехники, а оперативная группа полиции опрашивает тех, кто имел доступ в подвал. Кроме того, проводятся другие оперативно-следственные действия.