Президент России Владимир Путин обсудил с чемпионом мира 2016 года по блицу Сергеем Карякиным развитие шахмат в России.

На встрече Путина и Карякина российский лидер поблагодарил гроссмейстера за популяризацию шахмат в России и спросил о том, что еще можно сделать для этой отрасли спорта.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», Карякин пригласил президента в недавно открытый на Гоголевском бульваре в Москве шахматный клуб, в котором также располагается музей шахмат. Президент и гроссмейстер провели большую беседу об этом виде спорта, в ходе которой затронули тему лагеря для одаренных детей «Сириус» в Сочи, где активно развивают направление шахмат.