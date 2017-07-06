Развитие рынка форекс продолжат ограничивать. Об этом заявил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов.

Он подчеркнул сложность инвестирования в рынки иностранных валют и сравнил форекс с потребностью людей ходить в казино.

По мнению предпринимателя, в популярности форекса виноваты не очень высокая финансовая грамотность и агрессивная реклама. Она, согласно комментарию Швецова в Facebook, «привлекает на этот рынок и людей, которые искренне верят, что там можно заработать».