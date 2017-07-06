Президент России Владимир Путин рассказал о том, что работа по обращениям граждан, поступившим на «прямую линию» 15 июня, продолжается.

В ходе встречи с главой Орловской области Вадимом Потомским Путин зачитал ряд обращений проживающих в регионе граждан, которые пожаловались президенту на ветхое жилье, проблемы ЖКХ, а также отсутствие бесплатных учебников в школах.

«Меня немножко озадачила такая информация — по поводу отсутствия бесплатных учебников в школах», — заметил президент.

Владимир Путин также заявил, что в настоящее время администрация президента проводит анализ обращений граждан по всем сферам и областям.