У россиян, желающих оспорить кадастровую стоимость имущества физлиц, в судах перестали принимать исковые заявления — 1 июля вступили в силу поправки в федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ». В нем появилось требование к оценщикам — сдать в обязательном порядке отраслевой государственный квалификационный экзамен (ГКЭ) и подтвердить свою квалификацию. Пока экзамены не сданы, экспертные советы саморегулируемых организаций (СРО) оценщиков работать не будут. А граждане, которые до суда попытались оспорить стоимость своей недвижимости через Росреестр, лишились возможности обратиться в суд — там потребуют отчет экспертов-оценщиков. В ближайшие месяцы получить его невозможно.

В 2016 году владельцы недвижимости в 28 регионах, в том числе москвичи, впервые заплатили налоги на имущество — квартиры и иные объекты недвижимости — исходя из их кадастровой стоимости, а не оценки БТИ, как раньше. Такая система подразумевает значительное повышение налоговой нагрузки на население. К примеру, сумма налога на трехкомнатную квартиру в сталинке у метро «Фрунзенская» в Москве в результате нововведения должна вырасти с 9256,36 рубля в 2016 году до 46 281,78 рубля к 2020-му. Налог повышается поэтапно.

Нередко кадастровая оценка оказывается выше рыночной. Поэтому граждане стали пользоваться своим правом оспаривать ее, чтобы снизить налоговые выплаты. В некоторых случаях это позволяло уменьшить их до 40%.

— По закону граждане могут оспорить размер суммы налога на имущество в соответствующей комиссии регионального отделения Росреестра или в суде, — пояснила «Известиям» председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Но сейчас владельцев недвижимости ждет неприятный сюрприз.

— Судебный путь для граждан, решивших оспорить сумму налога, теперь отрезан, — рассказала «Известиям» гендиректор консалтинговой компании Berkshire Advisory Group Ирина Вишневская. — При подаче иска об оспаривании суммы налога на недвижимость в судах требуют, чтобы в пакете документов был не только отчет оценщиков о стоимости квартиры или другой недвижимости гражданина, но и экспертиза отчета об оценке. Ее делает член экспертного совета СРО оценщиков. Но все экспертные советы фактически прекратили свое существование 1 июля этого года. Согласно поправкам в закон, все эксперты должны сдать экзамены к 1 июля, чтобы получить право проверять чужие отчеты. Но экзаменов о подтверждении квалификации никто не сдавал. Так как их проведение не было обеспечено в срок.

В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что «из закона об оценочной деятельности исключено требование о представлении при оспаривании кадастровой стоимости экспертного заключения саморегулируемой организации оценщиков на отчет об оценке». Кроме того, из законодательства «исключены и иные случаи проведения обязательной экспертизы отчетов об оценке».

Однако это практически ничего не меняет для владельцев недвижимости.

— В законе есть лазейка, — пояснила «Известиям» член экспертного совета НП СРО «Деловой союз оценщиков» Оксана Семенова. — Он так написан, что граждане, попытавшиеся ранее оспорить сумму налога в комиссии Росреестра, всё равно должны в суде предоставить экспертизу отчетов об оценке имущества. Именно для них судебный путь оспаривания ошибки закрыт. А таких людей — подавляющее большинство. Все сначала хотят решить вопрос без судебных затрат, через Росреестр.

Впрочем, это «Известиям» подтвердили и в пресс-службе Минэкономразвития.

— Более не требуется представления в суд такого экспертного заключения. Если только ранее указанного момента они [граждане] не воспользовались административной процедурой ее оспаривания, — сказали в ведомстве. И добавили, что оценщикам — членам СРО надо будет сдать экзамен и получить аттестат. Впрочем, там не смогли пояснить, как именно это сейчас можно сделать.

Экзамены будет сдать непросто.

— Примеры тестов, которые есть на сайте Минэкономразвития, включают в себя вопросы на знание теории, законодательства и задачи, — рассказала «Известиям» Ирина Вишневская. — Но их составители не учли, что в России есть две школы оценки — московская и питерская. Из-за этого возникает неразбериха. Например, в тестах на теорию есть вопрос: что такое «полная восстановительная стоимость»? Москвич сразу поймет, о чем идет речь, но в питерской школе такого термина нет. Там есть термин «стоимость строительства». А правильный ответ может быть только один. И какой именно, мы не знаем.

По словам экспертов, при такой организации дела в следующем году 70–80% оценщиков могут не сдать или не захотят сдавать экзамен, что приведет к росту цен на их услуги. До недавнего времени в стране было около 20 тыс. специалистов-оценщиков, но реально практиковали порядка 14 тыс.