Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что не будет посредником между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите G20. По словам политика, у Евросоюза и ФРГ, в частности, имеется свое мнение по ряду вопросов, включая кризис на Украине.

Канцлер Германии отметила, что роль принимающей стороны саммита заключается в нахождении компромиссов.

В том числе Меркель подчеркнула, что в вопросе Парижского соглашения по климату «есть различные опции, которые можно обсуждать».

Напомним, саммит G20 состоится в Гамбурге 7–8 июля. Встреча Путина и Трампа запланирована на 7 июля на полях саммита.