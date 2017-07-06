Расквартированные в Польше американские военные обеспечивают силу и независимость Европы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая с речью на площади Красиньских в Варшаве.

Дональд Трамп прибыл с визитом в Польшу поздним вечером в среду.

Президент США поблагодарил весь польский народ за щедрость во время приветствия американских солдат. «Они не только защищают свободу, а также являются символом заинтересованности Соединенных Штатов в вашей безопасности и в обеспечении сильной и демократической Европы», — цитирует заявление Трампа «РИА Новости».

Отметим, в Польше размещена американская механизированная бригада численностью 3,5 тыс. человек.

Трамп также принял в четверг участие в переговорах с руководством Польши и в саммите Трехморья.

Польские власти тщательно подготовились к приезду президента США. В Варшаве из соображений безопасности было перекрыто несколько улиц, внесены изменения в движение общественного транспорта. Грузовым автомобилям запретили въезд в центральную часть столицы, передает BFM.RU.