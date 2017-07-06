Московский урбанистический форум открылся на ВДНХ
Макет условного столичного микрорайона до реновации, представленный на Московском урбанистическом форуме
Проекты благоустройства 40 российских городов были представлены в рамках первого дня форума
Новые трамваи, которые представили посетителям
По словам организаторов, в этом году пространство форума имитирует структуру мегаполиса — выставочная зона с павильонами участников объединена с конгрессными залами, медиацентром и зонами для делового общения
Макет реконструкции новых павильонов на территории ВДНХ
Директор по региональному развитию знаменитого фестиваля Burning man, артист и художник Стивен Распа рассказывает о принципах фестивального движения в России
В рамках MUF впервые был открыт демонстрационный зал столичной программы реновации. На фото: мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время выступления на открытии Московского урбанистического форума
Посетители в павильоне виртуального кинотеатра
Форум объединяет не только архитекторов и градостроителей, но также представителей городских администраций, девелоперов и предпринимателей, работающих в сфере урбанистики