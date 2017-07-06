Два пожарно-спасательных вертолета и специальный пожарный поезд направлены на место горения ангара Невского лакокрасочного завода в Колпинском районе Петербурга.

«Туда вылетели дополнительно два пожарных спасательных вертолета. Один из них уже на месте, сейчас будет тушение с воздуха осуществлять, также выехал пожарный поезд по железной дороге. На месте находится передвижная химико-радиометрическая лаборатория, которая осуществляет замеры воздуха в районе пожара на предмет содержания вредных веществ», — заявили в региональном главке МЧС.

Как сообщает ГУ МЧС по городу, на месте работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 5 тыс. кв. м. На территории горят и взрываются большие бочки с краской.