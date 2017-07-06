В Гамбурге под громким названием «Добро пожаловать в ад» проходит акция против проведения саммита «большой двадцатки». Мероприятие может собрать до 8 тыс. антиглобалистов и левых радикалов со всей Европы.

Как сообщает ТАСС, на данный момент на местном рынке «Фишмаркт» собрались несколько сотен человек, их ряды постоянно пополняются. По словам очевидцев, пока мероприятие напоминает пикник или традиционные народные гулянья.

Ожидается, что около 19:00 по местному времени (20:00 мск) демонстранты начнут движение по направлению к конгресс-центру, где в пятницу откроется саммит G20.