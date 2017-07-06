Муниципальные власти Македонии сообщили, что подземные толчки ощущаются на главном курорте страны — в районе города Охрид уже на протяжении 20 дней.

За прошедшее время в районе Охрида всего было зарегистрировано около 1300 подземных толчков максимальной магнитудой 5,0.

В четверг днем в Охриде состоялось экстренное совещание центра по управлению кризисом, министерства обороны, органов здравоохранения, полиции и спасательных служб, а также коммунальных структур.

По сообщениям местных СМИ, из-за продолжающихся подземных толчков город стали покидать не только многочисленные туристы, но и местные жители. Отмечается, что некоторые опасаются спать в своих домах и перешли в туристические палатки на открытом пространстве.