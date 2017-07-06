В связи с ухудшением погодных условий в столице объявлено штормовое предупреждение. Москвичей предупредили об усилении ветра до 20:00.

По прогнозам синоптиков столичного метеобюро, порывы ветра в четверг, 6 июля, могут достигать свыше 15 м/с, сообщает «Дни.Ру». Водителям не рекомендуется оставлять свой припаркованный транспорт под деревьями, а пешеходам советуют избегать парковых зон и слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов и дорожных знаков. Также возможны осадки. Такая погода сохранится в столичном регионе до пятницы.