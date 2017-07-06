Оператор портала «Первый Криворожский» получил огнестрельное ранение во время военных учений в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом в четверг сообщило средство массовой информации.

Вячеслав Волк вызвался принять участие в съемках постановочного кадра возле здания Саксаганского райсовета, где проходили военные учения. Оператор должен был выполнять роль провокатора.

«Военнослужащие отрабатывали на нем свои навыки. После отработки Вячеслава завели внутрь здания и через несколько минут, все, кто был на улице, услышали глухой хлопок», — цитирует сообщение RT.

Мужчину ранили в шею. Военнослужащие отвезли оператора в горбольницу. Журналиста прооперировали. Пока информации о состоянии Вячеслава Волка нет.