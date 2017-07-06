Президент Замбии Эдгар Лунгу заявил в четверг о введении в стране чрезвычайного положения. Лунгу сослался на акты саботажа со стороны противников власти, передает агентство Reuters.

«Я буду пользоваться этой властью только в течение семи дней», — сообщил Лунгу. По его словам, за это время парламент решит, сколько продлится чрезвычайное положение. Причиной для введения особого положения стал пожар, произошедший в понедельник на крупнейшем рынке страны. По мнению главы государства, речь идет об умышленном поджоге, который был устроен в политических целях.