Перестрелка произошла в испанской провинции Барселона, в муниципалитете Гава, в результате которой ранения получили двое полицейских.

Как стало известно, стрельбу открыл мужчина из припаркованной рядом с траурным залом городского морга машины, когда к нему подошли двое полицейских. В результате инцидента, один из сотрудников правопорядка получил ранение в челюсть, другой — в ногу.

Выстрелы неизвестный произвел из длинноствольного оружия, после чего он скрылся с места преступления на автомобиле Alfa Romeo.

Машину удалось обнаружить в соседнем муниципалитете в 30 км от Гавы.

По сообщению местных СМИ, позднее полиции удалось задержать нападавшего.

Местные правоохранительные органы не связывают инцидент с терактом.