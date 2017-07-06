Двое полицейских ранены в Испании в результате перестрелки
Перестрелка произошла в испанской провинции Барселона, в муниципалитете Гава, в результате которой ранения получили двое полицейских.
Как стало известно, стрельбу открыл мужчина из припаркованной рядом с траурным залом городского морга машины, когда к нему подошли двое полицейских. В результате инцидента, один из сотрудников правопорядка получил ранение в челюсть, другой — в ногу.
Выстрелы неизвестный произвел из длинноствольного оружия, после чего он скрылся с места преступления на автомобиле Alfa Romeo.
Машину удалось обнаружить в соседнем муниципалитете в 30 км от Гавы.
По сообщению местных СМИ, позднее полиции удалось задержать нападавшего.
Местные правоохранительные органы не связывают инцидент с терактом.