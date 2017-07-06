Уголовное дело заведено в отношении 66-летнего водителя моторной лодки, которая накануне перевернулась на Волгоградском водохранилище. Статья — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как установило следствие, водитель маломерного судна «Луч-9» взял на борт 10 человек, включая четырех детей. Он игнорировал предупреждения о надвигающемся шторме и отправился из Николаевска к другому берегу водохранилища. В итоге судно попало под волну и перевернулось примерно в 150 м от берега. Погиб 56-летний местный житель, остальным удалось спастись.

Выяснилось, что у владельца лодки не было разрешения на перевозку людей. К тому же он не учел погодные условия.

Между тем, как сообщает ресурс novostivolgograda.ru, спасению пассажиров способствовала прибойная волна, которая и перевернула лодку. Кроме того, действия водителя были признаны грамотными, он раздал пассажирам надувные круги и спасательные жилеты.