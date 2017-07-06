Комитет Госдумы по безопасности поддержал ратификацию двух конвенций Совета Европы - о конфискации доходов от финансирования терроризма и о безопасности во время футбольных матчей. Обе были внесены на ратификацию президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2017 года, рассмотреть их палата планирует на следующей неделе. Первая расширяет возможности сотрудничества силовиков с коллегами из других стран в сфере отслеживания имущества террористов и их близких. Вторая предполагает создание комитета по безопасности и защите на спортивных мероприятиях. Также может появиться запрет на выезд за границу для футбольных хулиганов.

При этом положения конвенции о конфискации Россия принимает не полностью. В частности, планируется отказаться от уголовной ответственности для юридических лиц за отмывание доходов от террористической деятельности - это связано со спецификой российского УК, который не предусматривает уголовного наказания для юрлиц.

Конфискация имущества

Ратификация Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма призвана повысить эффективность международного сотрудничества в этой области. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, документ создает дополнительные возможности для сотрудничества подразделений финансовой разведки при расследовании таких преступлений. В частности, это позволит Генпрокуратуре запрашивать информацию по банковским счетам не только самих террористов, но и их родных.

В российском законодательстве уже частично отражены положения конвенции, рассказал «Известиям» первый зампредседателя профильного комитета Эрнест Валеев. Например, конфискация имущества по ряду тяжких и особо тяжких статей предусмотрена статьей 104.1 Уголовного кодекса. А гражданское судопроизводство позволяет обращать в доход государства имущество, которое после совершения преступления появилось у виновного и его близких.

При этом российская сторона оговорила, что принимает не все положения конвенции, так как некоторые из них не учитывают наше законодательство. Например, конвенция предполагает, что обвиняемый должен доказывать свою невиновность, что противоречит норме Конституции РФ о презумпции невиновности, пояснил Эрнест Валеев. Также оговаривается, что контроль по банковским счетам и возможность обмена сведениями о движении средств по ним будет выполняться только в рамках договоров о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Кроме того, Россия не планирует устанавливать уголовную ответственность для юридических лиц за легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем. Конвенция предусматривает такую возможность, но в российском законодательстве уголовная ответственность предусмотрена только для физлиц, пояснил первый зампредседателя профильного комитета. А для организаций, по его словам, предусмотрены штрафы - достаточно суровые, до 1 млн рублей.

Футбольные матчи

Вторая конвенция устанавливает единые подходы к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий - в частности, футбольных матчей. Необходимость ратифицировать ее связана с подготовкой и проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году, пояснил Эрнест Валеев. По его словам, подготовка идет полным ходом, и все организационные мероприятия, обязательства по проведению которых берет на себя Россия, уже начаты.

Подготовка конвенции осуществлялась Минспортом России в период 2014 - 2015 годов с учетом позиций МИД, МВД, Минфина, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту. Она соответствует национальным интересам и законодательству РФ. Документ был подписан год назад в рамках четвертьфинального матча чемпионата Европы по футболу UEFA между сборными Франции и Исландии на стадионе Стад-де-Франс в городе Сен-Дени (Франция).

Документ предусматривает создание ряда подразделений в структуре правоохранительных органов. Так, будет создан комитет по безопасности и защите на спортивных мероприятиях. Кроме того, появится национальный футбольный информационный пункт «для обмена стратегической, оперативной и иной информацией в отношении футбольных матчей с иностранным участием». Суды и административные органы наделяются новыми полномочиями - они смогут запретить футбольным хулиганам ездить на зарубежные матчи.

Этот документ сейчас очень актуален, считает управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский.

- Вопрос безопасности на футбольных матчах стоит достаточно остро – постоянно фиксируются случаи новых преступлений, совершенных болельщиками. Документ позволит России применить новые механизмы борьбы с болельщиками, которые совершают правонарушения, - пояснил он «Известиям».

Рассмотрение обеих конвенций Госдумой назначено на 14 июля. Первую будет представлять палате статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный, вторую - статс-секретарь - заместитель министра спорта Наталья Паршикова.