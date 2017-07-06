Решением Приволжского районного суда Казани в четверг был арестован водитель попавшего в крупное ДТП автобуса Александр Ижмуков, передает агентство «Интерфакс».

Сообщается, что Ижмуков будет содержаться под стражей до 2 сентября текущего года. Он выступил перед судом и попросил прощения у родственников и близких погибших в аварии.

Крупное ДТП с участием пассажирского автобуса «Неоплан» и КАМАЗа произошло в ночь на 2 июля в Заинском районе Татарстана. В результате столкновения автобус с 28 пассажирами и водителем опрокинулся и загорелся. Погибли 14 человек, в том числе четверо детей, более десяти пострадавших были госпитализированы.