Порядка 3077 детей и подростков отдохнут в оздоровительных лагерях в республике Марий Эл во вторую смену.

Как сообщает ИА «МариМедиа», на сегодняшний день в регионе функционирует 31 оздоровительное учреждение: 13 загородных оздоровительных лагерей, 10 лагерей с дневным пребыванием детей, пять палаточных лагерей и три санатория.

В ближайшее время в республике планируется открыть еще три загородных лагеря, три лагеря с дневным пребыванием и один палаточный.

Ранее «Известия» сообщали, что Роструд проведет проверку детских летних лагерей. В первую очередь специалисты труда проинспектируют туристические лагеря и лагеря с круглосуточным пребыванием детей — всего около 6 тыс. организаций.