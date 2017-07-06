Москва стала одним из мировых лидеров по развитию среди городских агломераций (территории опережающего роста). Об этом говорят результаты нового исследования «Эффект масштаба. Первый глобальный рэнкинг агломераций» группы компаний PwC.

PwC разработала методологию сравнительного анализа, основываясь на многолетнем опыте исследования городов. Она позволяет определить агломерации, которые максимально эффективно распорядились имеющимися в их распоряжении ресурсами и обогнали уровень развития своих стран. Эта методика также помогает выявить сильные и слабые стороны территорий опережающего роста и их конкурентные стратегии развития.

По итогам исследования было сформировано два рейтинга: Топ-20 крупнейших агломераций по динамике их развития, и Топ-10 агломераций по эффективности развития.

Москва, согласно данным исследования, опережает крупнейшие мировые агломерации по динамике развития. Московская агломерация стоит в этом рейтинге на втором месте, демонстрируя более высокие темпы роста по 11 из 13 показателей развития, чем в среднем по стране. Агломерации Шанхая и Стамбула делят с московской второе место. Агломерация Пекина занимает первое место, имея более высокие показатели — 12 из 13. На третьей позиции стоит агломерация Шанхай, Стамбул — на четвертом месте. Вашингтон, Джакарта и Мадрид делят пятое место.

Столица России также занимает лидирующие позиции по многим другим озвученным в исследовании рейтингам.

Агломерации растут быстрее, чем административные границы, в которых они находятся. Доходы населения на этих территориях опережающего роста выросли с 2001 года по 2016 годы больше чем на $4,7 тыс. по сравнению со средними доходами в странах, отмечает«ТВ Центр».