Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу сообщило о том, что для тушения пожара на лакокрасочном заводе в промышленной зоне поселка Металлострой в Колпинском районе города привлечены около двух сотен сотрудников МЧС и тридцать единиц техники.

«В 17:07 из-за угрозы распространения ранг пожара повышен до № 2. В 17:14 из-за угрозы распространения ранг пожара повышен до № 3», — отмечается в пресс-релизе ведомства.

По данным МЧС, площадь пожара составляет 5 тыс. кв. м. К тушению планируется привлечь пожарные вертолеты ведомства. На территории горят и взрываются большие бочки с краской.

Ранее «Известия» сообщили о том, что пожар вспыхнул в одном из ангаров на территории завода «Невские краски».