В Гамбурге сегодня открывается саммит G20. Основное внимание приковано к первой встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет на полях «двадцатки». Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль как представитель принимающей стороны последнюю неделю неоднократно давал понять: в Европе с нетерпением ждут переговоров Москвы и Вашингтона на высшем уровне. Однако в Москве считают, что сводить саммит к российско-американским отношениям не стоит, поскольку внешнеполитические цели и задачи России на G20 намного шире, чем одна президентская встреча, пусть во многом и историческая.

Участие в G20 полностью соответствует позиции Москвы о многополярности современного мира. «Двадцатке» принято уделять повышенное внимание, поскольку эта площадка позволяет доносить и слышать мнение из разных регионов планеты, чего нельзя сказать о G7, где собираются представили Запада, к которому, несмотря на географическое положение, относят и Японию. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сказал «Известиям», что формат G20 состоялся и является сейчас одной из наиболее авторитетных площадок.

— Сам по себе формат «двадцатки», безусловно, оказался более востребованным и дееспособным, чем формат «семерки», — отметил он.

Сенатор обратил особое внимание и на время, в которое собирается «двадцатка». По его словам, сегодня мир находится в переходном состоянии, когда не до конца понятна и требует уточнения позиция США при новом президенте по очень многим вопросам.

— У меня от саммита «двадцатки» сейчас ожидания больших и важных решений или, во всяком случае, согласования позиций сторон, — пояснил Константин Косачев.

Глава международного комитета Совета Федерации призвал не сводить двусторонние контакты президента России Владимира Путина во время саммита в Гамбурге к переговорам с президентом США. По его словам, на полях G20 пройдет много других не менее важных встреч, каждая из которых по-своему будет содержательной.

— Что касается непосредственно первой встречи глав России и США, то президенты познакомятся друг с другом лично, лучше почувствуют намерения друг друга. Я надеюсь, они дадут указания соответствующим министерствам возобновить рутинную работу на межведомственном уровне. Если эти контакты возобновятся, уверен, у российско-американских отношений может появиться конструктивная повестка дня, — заключил Константин Косачев.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ожидает от первой встречи лидеров двух стран «продвижения и конструктива в диалоге», несмотря на то что «раскрученный администрацией Обамы антироссийский маховик в США никак не собирается сбавлять обороты и продолжает негативно влиять на общий характер отношений».

— На полях встречи в Гамбурге многие расхождения во взглядах можно будет преодолеть. Основными станут сирийский вопрос и борьба с международным терроризмом. Уверен, гамбургская встреча поможет открыть новую конструктивную страницу в российско-американских отношениях, — сказал депутат «Известиям».

На саммите у Владимира Путина также запланирована трехсторонняя встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, где «нормандские» лидеры обсудят украинский конфликт. Однако Берлин и Париж, как и остальной мир, до сих пор не могут понять, какую внешнюю политику будет проводить Белый дом, в частности, по Украине. Поэтому, несмотря на всю важность трехсторонней встречи, в европейских столицах надеются: обмен мнениями между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом с глазу на глаз прольет хотя бы какой-то свет на то, в каком направлении дальше двигаться. Это также касается Сирии, КНДР и других проблемных точек планеты.

Директор Центра военно-политического анализа в Hudson Institute Ричард Вайц в беседе с «Известиями» отметил, что вряд ли президенты России и США смогут прийти к конкретным решениям, но хорошим знаком стало бы совместное заявление российского и американского лидеров о намерениях «сотрудничать в целом, например, по борьбе с терроризмом или по бесполетным зонам в Сирии».

— Важно, что оба лидера хотят вывести на новый уровень двусторонние отношения и никогда друг друга открыто не критиковали, — сказал Ричард Вайц, добавив, что в Вашингтоне при этом ждут от Трампа «жесткой позиции на переговорах».

Первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин пояснил «Известиям», что «как человек Трамп хотел бы улучшить отношения с Россией, но как президент должен учитывать огромный набор интересов американской элиты».

По мнению президента Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова, при позитивном сценарии Владимир Путин и Дональд Трамп могут «принять декларацию» о готовности работать совместно, которая ни к чему не обязывает, но служит четким сигналом для остальных.

В Гамбурге также должна пройти встреча Владимира Путина с лидерами БРИКС, включая главу КНР Си Цзиньпина. В последние годы отношения Москвы и Пекина развиваются по нарастающей. Сотрудничество двух держав в рамках G20 и БРИКС в Китае воспринимают как продолжение позитивной совместной работы. Кроме того, во многом совпадение позиций России и КНР по большинству мировых проблем позитивно влияет на общемировые расклады, считают эксперты.

Напомним, помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил: помимо переговоров с Дональдом Трампом, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель, Владимир Путин встретится с президентами Южной Кореи, Турции, премьер-министром Японии, председателем Еврокомиссии, а также «на ногах» — с премьером Австралии, президентами ЮАР и Мексики.