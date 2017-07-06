Из бюджета Удмуртии будет выделена субсидия до 30 млн рублей на спасение производителя индюшатины «Аскор» в селе Пычас. В отношении этого предприятия арбитраж рассматривал дело о банкротстве.

По словам врио главы республики Александра Бречалова, деньги пойдут на закрытие кассовых разрывов. Россельхозбанк, в свою очередь, пообещал реструктуризировать кредит с понижением процентной ставки.

Как напоминает ИА «Сусанин», московская ветеринарная компания ООО «ТКФ «Корпас» подала иск о банкротстве ООО «Аскор». А до этого с подобным иском в арбитраж обращалась торговая компания «Русь Матушка». Однако позже она отозвала свой иск.

Индюшачья ферма «Аскор» является первой в республике. Она была создана на базе свинокомплекса. Инвестпроект получил одобрение со стороны властей Удмуртии. Комбинат открыли в феврале 2016 года. Сообщалось о планах выращивать на нем ежегодно до 4 тыс. т мяса.

Индюшек везут из Германии, в России птиц купить невозможно. Из-за вспышек птичьего гриппа Германия ввела запрет на вывоз. В итоге произошел техразрыв в процессе производства мяса.