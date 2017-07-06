Гонконгские таможенники изъяли крупнейшую партию контрабандной слоновой кости за последние 30 лет. Как сообщают СМИ, вес контрабандного груза оценивается в 8 тонн. Стоимость такого количества слоновой кости составляет 72 млн примерно 9,2 миллиона долларов США.

Бивни были спрятаны в корабле из Малайзии, под коробками с замороженной рыбой. Правоохранительные органы задержали трех человек, начато расследование.

КНР является крупнейшим рынком слоновой кости в мире. Она используется для изготовления различных изделий, предметов искусства, а также фишек для популярной в Китае игры маджонг.