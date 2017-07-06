Полтора года колонии общего режима решением Тобольского городского суда получил мужчина за то, что натравил на участковую свою собаку. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

По данным прокуратуры Тюменской области, женщина выехала на место происшествия по звонку местного жителя, который сообщил, что в его доме разбито окно. Прибыв по адресу, сотрудница полиции постучала в дверь, но ей не открыли. И только когда она собралась уходить, из дома вышел мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который являлся приятелем заявителя, сообщает ИА «Ура.ру».

Не сказав сотруднице полиции ни слова, он натравил на нее собаку, которая принадлежала его другу. Оттащить пса он согласился только тогда, когда женщина пригрозила вызвать подмогу, которая может пристрелить животное. В медучреждении у женщины были диагностированы многочисленные укусы.