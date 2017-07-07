7 июля 1983 года в СССР приехала Саманта Смит — 11-летняя американская школьница, которая в разгар холодной войны обратилась в письме к Юрию Андропову с вопросом о том, планирует ли он начинать ядерный конфликт. После этого советский лидер пригласил девочку приехать в гости в Советский Союз