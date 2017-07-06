Депутаты национального собрания Франции в четверг проголосовали за продление режима чрезвычайного положения в стране до 1 ноября.

Такое решение поддержали 137 депутатов, тогда как против него выступили всего 13 народных избранников.

Ранее во вторник продление ЧП одобрила верхняя палата парламента — сенат.

Режим ЧП был введен на территории Франции решением кабинета министров по предложению президента Франсуа Олланда после терактов 13 ноября 2015 года.