Обрушение золотого рудника в Гане унесло жизни 17 нелегальных рабочих, как сообщают африканские СМИ.

Обрушение шахты глубиной более 80 м произошло в воскресенье. На месте катастрофы сейчас ведутся поисково-спасательные работы.

Напомним, Гана является второй африканской страной по объемам добываемого золота после ЮАР.

Нынешний президент страны пообещал бороться с нелегальной добычей благородного металла и кустарными шахтами, которые часто обрушиваются.