Обвал золотого рудника в Гане унес жизни 17 рабочих
Обрушение золотого рудника в Гане унесло жизни 17 нелегальных рабочих, как сообщают африканские СМИ.
Обрушение шахты глубиной более 80 м произошло в воскресенье. На месте катастрофы сейчас ведутся поисково-спасательные работы.
Напомним, Гана является второй африканской страной по объемам добываемого золота после ЮАР.
Нынешний президент страны пообещал бороться с нелегальной добычей благородного металла и кустарными шахтами, которые часто обрушиваются.