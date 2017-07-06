Поэтесса, диссидент и автор сценария сериала «Приключения Мухтара» Ирина Ратушинская умерла в Москве. Она ушла из жизни 5 июля в возрасте 63 лет.

Ратушинская писала киносценарии, стихи и прозу. В 1983 году она была осуждена за антисоветскую пропаганду, ее приговорили к семи годам тюремного заключения. Как сообщает телеканал «360», после освобождения Ратушинская написала автобиографическую книгу «Серый — цвет надежды», в которой описала проведенные в колонии годы. После освобождения из УДО Ратушинская покинула СССР, а после этого русскую поэтессу лишили паспорта решением партийного руководства.

Как сообщает «Газета.ру», поэтесса смогла восстановить гражданство только в 1990-х годах. Публике она известна как автор сценариев к сериалам «Приключения Мухтара», «Таксистка», «Присяжный поверенный».