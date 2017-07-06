Прокуратура Брянска выявила в ходе проверки на одном из местных предприятий факт мошенничества с муниципальным жильем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

В ходе прокурорской проверки установлено, что один из работников муниципального предприятия при помощи агента по недвижимости по поддельным документам предоставил комнату и передал ее гражданину, не являвшемуся работником муниципального предприятия. Позже новый владелец приватизировал жилье и сбыл его покупателю. Установить личность подозреваемого не удалось. В результате мошеннических действий бюджету города был нанесен ущерб в размере 680 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество», передает интернет-газета «Брянские новости».