Фестиваль национального блюда и пикника на траве пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля в Курске. Он так и называется — «Фестиваль оладьев», а его слоган «Где оладьи, там и ладно».

Праздник пройдет на территории парка «Боева Дача». Ее поделят на 15 локаций. А на основной сцене нон-стоп будут выступать танцевальные и музыкальные коллективы, а также кавер-группы.

В этом году фестиваль еще региональный, но в следующем станет международным. Планируется, что в нем будут принимать участие приглашенные гости из Белоруссии, Казахстана, Армении и других стран ближнего зарубежья. Они будут печь оладьи в соответствии с традициями своей кухни

Как сообщает ресурс KurskCity.ru, на фестивале планируется установить мировой рекорд — испечь около 3 тыс. оладушек. Сколько поваров будет задействовано в этом процессе, не уточняется, известно лишь, что свое участие в этом событии подтвердило большинство кафе и ресторанов города.

Фиксировать рекорд будут представители международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд».

Организаторы фестиваля рассчитывают, что его проведение станет толчком к развитию гастрономического и событийного туризма, а также поспособствует созданию положительного имиджа региона.