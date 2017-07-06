Россия и США на дипломатическом и военном уровне должны срочно спасать и восстанавливать систему ограничения и контроля ядерных вооружений, в том числе СНВ и ПРО, считает экс-президент СССР Михаил Горбачев.

«Неотложная задача — чтобы дипломаты и военные срочно занялись спасением и восстановлением системы ограничения и контроля ядерных вооружений по всему спектру — СНВ, ПРО, ракеты средней дальности», — такое мнение выразил Горбачев в комментарии «РИА Новости» в преддверии встречи лидеров двух государств Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа состоится на полях саммита G20 в Гамбурге. Информацию подтвердили в Белом доме. Планируется, что лидеры двух стран обсудят вопрос контроля над вооружениями и стратегической стабильностью.