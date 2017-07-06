Мир устал от напряженности и не хочет новой холодной войны. Именно поэтому сейчас так необходимо конструктивное взаимодействие России и США, цитируют «РИА Новости» речь экс-президента СССР Михаила Горбачева.

Политик высказал свое мнение по поводу предстоящей встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. Напомним, ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп на встрече, которая планируется на полях G20 в Гамбурге, могут затронуть тему контроля над вооружениями и стратегической стабильностью. Россия и США как крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за такую стабильность.