Директор департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров заявил о том, что на новых банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей появится государственный герб Российской Федерации.

«Если вы обратили внимание, с прошлого года уже выпускаются в обращение монеты с гербом, и дальнейшие модификации банкнот будут только с ним», — заявил Юров «Российской газете».

По словам представителя ЦБ, в дальнейшем текущая эмблема Банка России на купюрах будет постепенно заменяться на российский герб.

«Рациональнее всего это будет осуществить при проведении плановой модернизации банкнот Банка России», — отметил Юров, подчеркнув, что специально ради изменения дизайна банкноты изыматься из обращения не будут.

Герб РФ появился на наших деньгах впервые к Олимпиаде в Сочи, после чего было принято решение использовать его в дальнейшем при проведении модификации и выпуске новых денежных знаков. Ранее на банкнотах изображался герб Временного правительства или эмблема Банка России.