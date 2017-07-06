ЦБ уберет с рублей герб Временного правительства
Директор департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров заявил о том, что на новых банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей появится государственный герб Российской Федерации.
«Если вы обратили внимание, с прошлого года уже выпускаются в обращение монеты с гербом, и дальнейшие модификации банкнот будут только с ним», — заявил Юров «Российской газете».
По словам представителя ЦБ, в дальнейшем текущая эмблема Банка России на купюрах будет постепенно заменяться на российский герб.
«Рациональнее всего это будет осуществить при проведении плановой модернизации банкнот Банка России», — отметил Юров, подчеркнув, что специально ради изменения дизайна банкноты изыматься из обращения не будут.
Герб РФ появился на наших деньгах впервые к Олимпиаде в Сочи, после чего было принято решение использовать его в дальнейшем при проведении модификации и выпуске новых денежных знаков. Ранее на банкнотах изображался герб Временного правительства или эмблема Банка России.