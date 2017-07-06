Незаконную свалку выявили в Пензе при оценке окружающей среды
Свалку обнаружили специалисты министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области при мероприятиях по оценке состояния окружающей среды.
Несанкционированная свалка отходов производства была найдена в микрорайоне Барковка рядом с улицей Перовской. Как сообщает ИА «Пенза-пресс», установить виновных на данный момент не удалось.
Информацию для ликвидации незаконного места свалки бытовых отходов в администрацию Пензы отправили специалисты регионального ведомства.