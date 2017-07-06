Пассажиры парижского аэропорта Орли, ожидающие вылета в Москву, отправятся в российскую столицу вечером 6 июля, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение официального представителя авиакомпании «Россия».

«Рейс FV6638 из аэропорта Орли в Москву был отложен примерно до 20:00 мск 6 июля по техническим причинам. Ввиду прогнозируемой задержки все пассажиры о ней были проинформированы заранее», — заявили в авиакомпании.

По словам официального представителя авиакомпании «Россия», пассажиры рейса получили возможность расселения в гостинице с предоставлением питания. «Части пассажиров был предоставлен перелет рейсом авиакомпании-партнера. Представитель обслуживающей данный рейс компании находится в постоянном взаимодействии с пассажирами», — уточнил он.

Ранее от пассажиров рейса появились сообщения о задержке рейса более чем на сутки. По расписанию они должны были вылететь в российскую столицу в среду днем.