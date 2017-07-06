В четверг Москве состоялась церемония вручения XVII национальной премии «Медиа-менеджер России». Гран-при Премии «За вклад в развитие отрасли» вручили генеральному директору Национальной медиагруппы Ольге Паскиной. В этом году было подано более 90 заявок в девяти номинациях: «Печатные СМИ», «Электронные СМИ», «Медиахолдинги» «Отраслевые партнеры», «Реклама и маркетинговые коммуникации», «Коммуникации / Связи с общественностью», «Социальная ответственность медиабизнеса», «За вклад в развитие отрасли», «За выдающийся вклад в продвижение русскоязычного СМИ за пределами России».

– Это большая честь для меня и всей команды холдинга — получить сегодня Гран-при. Я горжусь результатами нашего медиахолдинга и работой каждого нашего актива. В прошлом году мы росли темпами, опережающими рынок – и в выручке, и по аудитории, – сказала Ольга Паскина. – Конечно же, это командная работа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Она обратила внимание, что место проведения торжественной церемонии – ресторан «Трамплин» на Смотровой площадке – было выбрано неслучайно.

– Хочу пожелать удачи призерам, и пусть эта премия станет трамплином на пути к успеху. И, конечно, хочу пожелать процветания нашей любимой медиаиндустрии, – сказала лауреат.

Номинантами и призерами Премии «Медиа-менеджер России 2017» стали также топ-менеджеры медиа-холдингов, входящих в состав НМГ. Призером в номинации «Реклама и маркетинговые коммуникации» стал Генеральный директор агентства «ЭВЕРЕСТ» Алексей Толстоган - «За эффективную монетизацию рекламного ресурса «СТС Медиа» и инновационные решения на рынке ТВ-рекламы».

В НМГ, которую возглавляет Ольга Паскина, входят ОАО «Первый канал» (25%), телеканал РЕН ТВ (82%), телерадиокомпания «Петербург-Пятый канал» (72,4%), газета «Известия» (100%), газета «Спорт-Экспресс» (75%), радиостанция Life#Звук (100%), ООО «Арт Пикчерс Вижн» (80%), «Metro-Петербург», компания «Медиа Альянс» (телеканалы Discovery, Eurosport, Turner), российские телеканалы Viasat (80%), технологическая платформа AmberData.