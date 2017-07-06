Авиакомпания «Аэрофлот» хочет быстрее реагировать на пожелания своих пассажиров. Недавно авиаперевозчик сообщил о выпуске новой редакции инструкции для агентов: «Технологии заполнения контактных данных пассажиров».

Нынешняя версия документа содержит обязательное требование о внесении номера телефона пассажира в бронь до момента оформления билета.

В случае несоблюдения данного правила «Аэрофлот» намерен применять к агентам штрафные санкции. Требование о внесении корректных контактных данных вызвано необходимостью своевременно сообщать пассажирам важную информацию о предстоящем перелете.