В Якутске будет создан Международный центр эпоса евразийских народов. Идея его создания принадлежит главе Якутии Егору Борисову. Ее уже поддержала ЮНЕСКО. Об этом на открытии II Международного форума «Эпосы народов мира на земле Олонхо» в местности Орто Дойду сообщила гендиректор этой организации Ирина Бокова.

По ее словам, республика, создав такой Центр, будет помогать сохранению эпосов других народов. В свою очередь, губернатор отметил, что благодаря эпосу Олонхо народ, не имея письменности, сохранил свой язык. Поэтому центр наверняка поспособствует дальнейшей интеграции эпоса в мировые культуры.

Проект создания центра также поддержали в МИДе России, администрации президента и правительстве. А в Госдуму внесен законопроект о сохранении эпического наследия народов России.

Предполагается, что в центре будут располагаться шедевры нематериального наследия ЮНЕСКО, такие как театр Олонхо, музей музыки и фольклора, музей хомуса. Внутри купольного храма будут находиться театрально-киноконцерные залы, конгресс-холл, площадки для выставок и конференций.

Общая стоимость проекта оценивается в 6 млрд рублей. Строительство планируется завершить к 2020 году.

Что касается визита в Якутск генсека ЮНЕСКО Ирины Боковой, то она, как сообщает ИА SakhaNews, прибыла сюда впервые. Запланировано ее выступление на пленарном заседании международной научной конференции и участие в церемонии открытия XX Спартакиады по национальным видам спорта в Верхневилюйске.