Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокатил своего индийского коллегу Нарендру Моди на автомобиле, который способен обеспечить питьевой водой 22 тыс. человек в сутки.

«Сегодня мы с индийским премьером Нарендрой Моди ездили на особом автомобиле, который опресняет и очищает воду. Он может обеспечить питьевой водой 22 тыс. человек в сутки. Израиль — мировой лидер в очистке воды, и мы сотрудничаем с Индией в этой сфере», — написал Нетаньяху на своей странице в Facebook.

Специальный аппарат для опреснения морской воды и очистки сточных вод водружен на компактный внедорожник-багги, данную разработку израильтяне предложили как средство экстренной помощи населению при ЧС.

Нарендра Моди находится в Израиле с трехдневным визитом, израильская сторона уже назвала визит индийского премьера историческим, на него возлагаются большие надежды по улучшению сотрудничества двух стран. В частности, Израиль и Индия уже подписали пакет двусторонних соглашений, в число которых вошло участие Израиля в очистке индийской реки Ганг.