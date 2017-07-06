Успешный опыт применения российского вооружения в Сирии помогает наращивать военный экспорт России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе заседания Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами, которое состоялось 6 июля в Ново-Огарево. В частности, как сообщил «Известиям» министр промышленности и торговли Денис Мантуров, в настоящее время ведутся переговоры по поставкам танка Т-90 сразу с несколькими странами, в том числе с Кувейтом.

Владимир Путин, обращаясь к участникам совещания, подчеркнул, что «конкуренция на мировых рынках вооружений усиливается», и они это чувствуют лучше кого бы то ни было.

- Одним из ключевых критериев выбора для потенциальных заказчиков служит эффективность реального боевого применения техники, - пояснил президент. - Отмечу, что российское оружие демонстрирует надёжность и большие возможности в ходе антитеррористической операции в Сирии.

В связи с этим Владимир Путин поблагодарил военных, конструкторов и разработчиков, причастных к созданию одной из новейших отечественных систем – крылатой ракеты Х-101.

- Применение этой ракеты показало очень высокую степень надёжности, - подчеркнул глава государства. - Вооружение такого уровня такого класса и должно быть в центре нашего внимания, в центре внимания оборонного ведомства и наших промышленных предприятий оборонного комплекса.

Х-101 – это стратегическая крылатая ракета «воздух-земля» с дальностью полета 4500 км, сделанная с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Она несет фугасную боевую часть массой 400 кг и использует комбинированную систему наведения (инерциальная система и оптико-электронная коррекция). Благодаря этому она имеет очень высокую точность. В отличие от ракет предыдущего поколения, на Х-101 имеется возможность перенацеливания на другой объект.

Спрос на Т-90

Одним из образцов вооружения, успешно применявшегося в Сирии, стал российский танк Т-90. Это самый современный серийный российский танк. Он имеет непревзойденное сочетание подвижности и огневой мощи и при этом отличается относительно небольшими размерами и весом.

Как сообщил «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров, по вопросу поставок Т-90 сейчас ведутся переговоры с различными странами, среди которых и Кувейт, но контракт с эмиратом пока не подписан.

В феврале Денис Мантуров уже сообщал о том, что у России планируется крупный контракт на поставку Т-90 с одной из стран Ближнего Востока. Ранее Т-90 уже закупил Алжир, также ведутся переговоры о поставках танка во Вьетнам.

Оценить объемы экспорта российского вооружения сложно, поскольку в 2016 году Владимир Путин подписал указ о том, что параметры военных контрактов являются гостайной. Однако, по оценкам зарубежных экспертов, Россия уже несколько лет уверенно занимает второе место в мире по объемам экспорта вооружений, уступая только США.

Объем экспорта российской военной продукции по линии Рособоронэкспорта в 2016 году составил более 13 млрд долл. Об этом в ходе салона «Ле Бурже» рассказал глава компании Александр Михеев.

Политика сдерживания конфликтов

На совещании президент также напомнил главный принцип России при продаже оружия другим странам: не подпитывать локальные вооруженные конфликты, а способствовать их сдерживанию.

- Мы исходим из складывающейся международной обстановки, из ситуации, которая складывается в различных регионах мира, с тем чтобы не допустить никаких дисбалансов, с тем чтобы наши поставки не приводили к раскручиванию каких бы то ни было конфликтов, а наоборот, были бы использованы для сдерживания развития конфликтов и для их купирования, желательно на начальных стадиях, - пояснил Владимир Путин.

Он также отметил, что военно-техническое сотрудничество - это не только продажа оружия, но и обучение военных кадров. Президент призвал активизировать это направление и привлекать иностранных граждан к учебе в российских военных вузах. По его словам, в этом году в вузах России завершили обучение более тысячи военнослужащих из 30 стран мира. А сейчас в вузах Минобороны учится около 8000 зарубежных специалистов, примерно треть из них – из стран ОДКБ.