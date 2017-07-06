Отказ бывшего президента Украины Виктора Януковича от адвокатов не помешает Оболонскому суду Киева и дальше рассматривать уголовное дело против него о государственной измене, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, на Украине есть практика предоставления любому человеку государственного защитника, по этой процедуре в деле Януковича заседание уже состоялось.

«Государственный адвокат будет предоставлен Януковичу, суд будет проходить дальше», — сказал Луценко.

Ранее защита Януковича подала заявление о невозможности продолжения процесса. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что Янукович считает процесс «политическим ток-шоу» и не видит смысла в его продолжении. Также защитник заявил о процессуальных нарушениях со стороны Генпрокуратуры Украины.