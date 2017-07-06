В результате раскопок у Мстиславской башни в Пскове извлечен небольшой орнаментированный костяной топорик. По информации археологов, такой артефакт в городе зафиксирован впервые. Похожие топорики ранее находили в Белоруссии, Ленобласти, Пермской области, Новгороде, Финляндии.

Согласно предположениям экспертов, это могли быть орудия для подростков либо специальные предметы в обрядовых драках на Святки, на Масленицу. Как отмечает Псковская лента новостей, археологи начали работать на территории бывшей ТЭЦ у Мстиславской башни в 2016 году. Удалось собрать интересную коллекцию средневековых ювелирных украшений.