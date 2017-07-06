Трон, состоящий из 387 мечей, появился в одном из парков Благовещенска. Теперь любой желающий сможет почувствовать себя правителем Семи Королевств из сериала «Игра престолов».

Изготовили трон мастера из Ассоциации ремесленников Благовещенска и Амурской области. По словам руководителя Ассоциации Вадима Николаева, на это ушло около трех месяцев. Над проектом трудились два кузнеца, два сварщика и художник-дизайнер. Мечи и маленькие клинки были выкованы из 500 кг листового металла.

По предварительным подсчетам, стоимость атрибута доходит до 500 тыс. рублей. Такой дорогой экспонат сделали, чтобы напомнить жителям города о том, что такое ремесленное искусство.

«Хочется, чтобы молодежь, глядя на подобные произведения, заинтересовалась этой работой», — цитирует ИА «Амур.инфо» Николаева.

Сейчас ассоциация начнет собирать документы, для того чтобы подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса. Дело в том, что благовещенский трон по-своему уникален — это настоящее железное кресло монарха, ведь даже в сериале он был сделан из пластика.

Авторы работы не исключают, что устроят тур с троном по городам страны, включая Москву. А через пару месяцев умельцы обещают присоединить к нему железного дракона, еще одного персонажа популярной саги.