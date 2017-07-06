Европейский парламент принял резолюцию, призывающую государства-страны Евросоюза приостановить переговоры о вступлении Турции в сообщество.

Для вступления в ЕС Турции необходимо внести конституционные поправки.

Резолюцию по Турции поддержали 477 депутатов, и только 64 парламентария высказались против документа, передает «Федеральное агентство новостей».

Как говорится в резолюции, переговоры о членстве Турции в ЕС должны быть также приостановлены в случае возможного восстановления смертной казни в стране.