Профильный комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей не одобрил законопроект, предполагающий запрет суррогатного материнства в стране.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», в комитете считают, что проблема бесплодия является одной из самых актуальных в современном обществе, а запрет суррогатного материнства может усугубить ситуацию.

«Ощущение социальной неполноценности бесплодных семей наряду с естественным стремлением оставить после себя потомство побуждает их отдать предпочтение решению проблемы рождения собственных детей вспомогательными репродуктивными технологиями, а не усыновлению (удочерению) детей», - заявили в комитете.